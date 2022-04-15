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48 минут назад

NVIDIA объявила об окончании дефицита видеокарт

Ferra.ru

Линейка видеокарт NVIDIA 30XX была представлена осенью 2020 года. С тех пор каждая новая модель с момента релиза в мгновение оказывалась дефицитной.

NVIDIA объявила об окончании дефицита видеокарт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причиной тому послужило неудачное стечение обстоятельств. С одной стороны — коронавирусная инфекция, заставившая крупные фабрики в Китае приостановить работу на несколько месяцев.

С другой — массовая помешанность майнеров, которые создали рекордный спрос на графические ускорители.

Но вот, наконец-то, ситуация стабилизировалась. NVIDIA смогла справиться с проблемами и начала предлагать покупателям новые видеокарты по рекомендованной розничной цене.

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Всё это означает, что геймеры наконец-то смогут приобрести MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO за 1300 долларов. На фоне последних полутора лет, это практически даром.

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