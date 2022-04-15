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3 часа назад

Из Польши с любовью: CD Projekt отказалась работать с кем-либо из России

Чемпионат.com

CD Projekt сегодня провела встречу с инвесторами, где не только поделилась продажами Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3: Дикая Охота», но и рассказала об отказе работы с любыми российскими компаниями — и отсутствии планов начинать сотрудничество с какими-то фирмами из России или Беларуси.

Создатели "Ведьмака" не хотят работать со студиями из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Компания прекратила или находится в процессе прекращения отношений с поставщиками из России. Сейчас студия не планирует начинать сотрудничество с фирмами в России или Беларуси.

Ранее CD Projekt отказалась от работы с Saber Interactive, которая работала над некстген-версиями «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5, Xbox Series и ПК. Теперь разработку планируют завершить уже внутри самой CD Projekt RED, однако даже примерных сроков выпуска нет.

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