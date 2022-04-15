Создатели "Ведьмака" не хотят работать со студиями из России

CD Projekt сегодня провела встречу с инвесторами, где не только поделилась продажами Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3: Дикая Охота», но и рассказала об отказе работы с любыми российскими компаниями — и отсутствии планов начинать сотрудничество с какими-то фирмами из России или Беларуси.