Зомби вернутся в Call of Duty: планы на 2022 год

Компания Treyarch рассказала о своих планах, затрагивающих игры Call of Duty, на 2022 год.

Call of Duty

В Call of Duty: Vanguard вернётся классический зомби-режим, основанный на раундах, которые становятся всё сложнее. Игроки с самого начала жаловались на его отсутствие, но лишь теперь, когда команда выпустила карты Der Anfang и Terra Maledicta и ряд сезонных обновлений, она смогла приступить к работе над зомби-контентом.

Новая зомби-карта в Vanguard будет переосмыслением классической Shi No Numa из Call of Duty: World at War. Для неё готовят особое сюжетное задание и ряд побочных миссий, область для исследования, пасхалки, новые трофеи и возможности. Представить карту планируют после третьего сезона.