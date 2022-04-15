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1 час назад

Зомби вернутся в Call of Duty: планы на 2022 год

Игромания.руиещё 2

Компания Treyarch рассказала о своих планах, затрагивающих игры Call of Duty, на 2022 год.

Зомби вернутся в Call of Duty: планы на 2022 год
Фото: Call of DutyCall of Duty

В Call of Duty: Vanguard вернётся классический зомби-режим, основанный на раундах, которые становятся всё сложнее. Игроки с самого начала жаловались на его отсутствие, но лишь теперь, когда команда выпустила карты Der Anfang и Terra Maledicta и ряд сезонных обновлений, она смогла приступить к работе над зомби-контентом.

Новая зомби-карта в Vanguard будет переосмыслением классической Shi No Numa из Call of Duty: World at War. Для неё готовят особое сюжетное задание и ряд побочных миссий, область для исследования, пасхалки, новые трофеи и возможности. Представить карту планируют после третьего сезона.

В третьем сезоне в режим Vanguard Zombies добавят поддержку оружия из боевого пропуска, новые испытания с уникальными наградами, а также правки ошибок и улучшение стабильности. Sacrifice будет последней целью, добавленной в режим.

Treyarch работает над новым оружием дальнего боя для многопользовательского режима Black Ops Cold War, картой Jungle и другим контентом, включая нового оперативника. Игроков также ждёт временный режим Outbreak Collapse, в котором сложность увеличивается каждые две минуты, а Орда точно знает позиции участников.

Подробности о том, какие нововведения ждут поклонников серии Call of Duty, будут сообщаться в деталях ближе к их выходу.

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