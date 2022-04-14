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48 минут назад

Создатели Pokemon Go анонсировали AR-приключение Peridot

Игромания.ру

Студия Niantic, ставшая знаменитой после выхода симулятора Pokemon Go, анонсировала свой новый проект. Приключение Peridot создаётся для мобильных устройств и будет полностью базироваться на технологии дополненной реальности.

Создатели Pokemon Go анонсировали AR-приключение Peridot
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Peridot мы точно так же будем иметь дело с виртуальными питомцами: выращивать их из яйца, воспитывать, разблокировать новые варианты внешнего вида и даже выпускать выросших петов жить в дикой природе с себе подобными.

Питомцы получают очки опыта, когда мы взаимодействуем с ними, и когда они отправляются добывать еду, ищут спрятанные сокровища или просто играют. Они могут путешествовать по реальному миру и даже «взаимодействовать» с некоторыми объектами. Но игроки не потеряют своего пета, если какое-то время не будут за ним присматривать.

Пока что неизвестно, когда мы сможем познакомиться с Peridot. Но желающие принять участие в тестировании игры могут подать заявку на официальном сайте.

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