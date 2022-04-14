Создатели Pokemon Go анонсировали AR-приключение Peridot

Студия Niantic, ставшая знаменитой после выхода симулятора Pokemon Go, анонсировала свой новый проект. Приключение Peridot создаётся для мобильных устройств и будет полностью базироваться на технологии дополненной реальности.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Peridot мы точно так же будем иметь дело с виртуальными питомцами: выращивать их из яйца, воспитывать, разблокировать новые варианты внешнего вида и даже выпускать выросших петов жить в дикой природе с себе подобными.

Питомцы получают очки опыта, когда мы взаимодействуем с ними, и когда они отправляются добывать еду, ищут спрятанные сокровища или просто играют. Они могут путешествовать по реальному миру и даже «взаимодействовать» с некоторыми объектами. Но игроки не потеряют своего пета, если какое-то время не будут за ним присматривать.