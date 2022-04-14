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1 час назад

Steam Deck протестировали с активной трассировкой лучей

CyberSport.ru

Специалисты Digital Foundry проверили, можно ли играть на Steam Deck с активной трассировкой лучей. Результатами тестирования они поделились в ролике на YouTube.

Steam Deck протестировали с активной трассировкой лучей
Фото: steamdeck.comsteamdeck.com

Для работы трассировки лучей на Steam Deck необходимо установить Windows, так как SteamOS и среда Proton не поддерживают эту технологию. На практике использование RT ухудшает игровой опыт. В некоторых тайтлах, вроде Metro Exodus, получилось достичь 30 кадров в секунду, однако для этого потребовалось снизить разрешение до 504p. В Quake 2 RTX результат в 60 FPS удалось получить только на разрешении 216p, а Control и вовсе оказался неиграбельным — игра постоянно подвисала, а частота кадров регулярно падала до критических значений.

Первая отгрузка предзаказанных Steam Deck началась 25 февраля. Пока Valve рассылает консоли только в США, Канаду, Великобританию и ряд стран Евросоюза. В апреле консоли появились в продаже на Avito в России — цены на них начинаются от ₽230 тыс.

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