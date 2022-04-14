Steam Deck протестировали с активной трассировкой лучей

Специалисты Digital Foundry проверили, можно ли играть на Steam Deck с активной трассировкой лучей. Результатами тестирования они поделились в ролике на YouTube.

Для работы трассировки лучей на Steam Deck необходимо установить Windows, так как SteamOS и среда Proton не поддерживают эту технологию. На практике использование RT ухудшает игровой опыт. В некоторых тайтлах, вроде Metro Exodus, получилось достичь 30 кадров в секунду, однако для этого потребовалось снизить разрешение до 504p. В Quake 2 RTX результат в 60 FPS удалось получить только на разрешении 216p, а Control и вовсе оказался неиграбельным — игра постоянно подвисала, а частота кадров регулярно падала до критических значений.