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3 часа назад

Источники: у новой Need for Speed будет фотореалистичная графика с элементами аниме

Чемпионат.comиещё 4

Инсайдер Джефф Грабб поделился новой информацией о грядущей Need for Speed. По его словам, в рейсинге будет фотореалистичная графика с некоторыми элементами аниме-стилистики.

Появились первые подробности о новой Need for Speed
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игра будет фотореалистична, но при этом с некоторыми аниме-элементами. Примерно как в рекламах автомобилей: машина едет, а с неё начинают лететь мультяшные языки пламени и другие эффекты. Именно к такой эстетике стремятся разработчики.

Что касается места действия, то им станет виртуальный Чикаго, переименованный в Лейк-Шор. В мультиплеер также вернётся Autolog — что-то вроде гоночной соцсети, где можно делиться своими успехами в гонках с друзьями. За разработку отвечают авторы Hot Pursuit 2010 и Most Wanted 2012 — студия Criterion.

Ранее Грабб также рассказал, что новая Need for Speed появится только на консолях нового поколения: PS5 и Xbox Series. Проект выйдет и на ПК.

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