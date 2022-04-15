Появились первые подробности о новой Need for Speed

Инсайдер Джефф Грабб поделился новой информацией о грядущей Need for Speed. По его словам, в рейсинге будет фотореалистичная графика с некоторыми элементами аниме-стилистики.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Игра будет фотореалистична, но при этом с некоторыми аниме-элементами. Примерно как в рекламах автомобилей: машина едет, а с неё начинают лететь мультяшные языки пламени и другие эффекты. Именно к такой эстетике стремятся разработчики.

Что касается места действия, то им станет виртуальный Чикаго, переименованный в Лейк-Шор. В мультиплеер также вернётся Autolog — что-то вроде гоночной соцсети, где можно делиться своими успехами в гонках с друзьями. За разработку отвечают авторы Hot Pursuit 2010 и Most Wanted 2012 — студия Criterion.