Создатель Kingdom Hearts рассказал о реализме новой части

На днях Square Enix анонсировала Kingdom Hearts 4, новую часть прославленной серии, которая отмечает своё двадцатилетие. И японский журнал Famitsu поговорил о будущей игре с создателем серии, Тецуей Номурой.

Фото: Игромания Игромания

Номура сообщил, что новый, реалистичный вид Соры обусловлен миром, в котором он оказался, и он, скорее всего, не будет так выглядеть на протяжении всей игры. Что же до мира Quadratum, то это подземный мир, вымышленная реальность. Но для его обитателей вымышленным скорее будет мир Соры и других героев серии. Этот контраст будет одной из тем новой части.

Частью Quadratum действительно станет знаменитая Сибуя. Но комната, в которой Сора просыпается в трейлере, находится в другом районе Токио — Минами-Аояма. Здесь будет разворачиваться начало Kingdom Hearts 4.

Kingdom Hearts 4 станет началом новой эпической сюжетной линии под названием «Арка потерянного мастера». Сцены, показанные в трейлере, созданы в режиме реального времени на Unreal Engine 4. Но благодаря тому, что игра строится на Unreal Engine 5, качество освещения и детализации будет на несколько уровней выше.