В Сеть утек геймплей за нового героя Overwatch 2

14 апреля на канале Stylosa был опубликован геймплейный фрагмент за нового персонажа, который появится в Overwatch 2 под именем Соджорн. Это героиня, являющаяся очень ловкой за счёт кибернетических протезов.

В ролике можно увидеть, как Соджорн ведёт себя в бою и сражается с противниками. Основным оружием героини станет скорострельный рельсотрон. Одна из способностей Соджорн — выпускать мощный луч, а другая позволит персонажу скользить. Это будет особенно полезно против врагов с щитами. Также Соджорн сможет высоко прыгать и приземляться.