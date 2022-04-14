"Ведьмак 3" уехал из России: разработчики разорвали отношения с питерской студией

CD Projekt официально подтвердила, что «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5 и Xbox Series забрали у петербургской студии Saber Interactive. Также поляки опять отложили премьеру на неопределённый срок.

Напрямую CD Projekt лишь сообщает, что решила продолжить разработку некстген-версии RPG собственными силами. В объявлении даже не рассказывается, что до этого разработкой занималась студия Saber, хотя обе компании до этого успешно сотрудничали — команда из России совершила чудо и выпустила «Дикую Охоту» на Switch.