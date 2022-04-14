BioWare: новая Mass Effect уже в производстве

Хоть новую Mass Effect анонсировали ещё в конце 2020 года, но игра находилась лишь в стадии концепции. Теперь, похоже, BioWare начинает её производство. Об этом рассказали в свежем блоге компании.

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Ещё мы делаем новую игру во вселенной Mass Effect. Теперь она в начале производства. Ещё придётся подождать, пока мы начнём детально говорить о ней. Мы с нетерпением ждём возможности показать наши проекты.

Скорее всего, текущий статус новой Mass Effect означает, что BioWare закончила формирование общего видения, подготовила общие наработки сценария и создала базовые механики. Впереди, в общем-то, реализация всего задуманного.