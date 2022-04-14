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8 минут назад

BioWare: новая Mass Effect уже в начале производства

Чемпионат.com

Хоть новую Mass Effect анонсировали ещё в конце 2020 года, но игра находилась лишь в стадии концепции. Теперь, похоже, BioWare начинает её производство. Об этом рассказали в свежем блоге компании.

BioWare: новая Mass Effect уже в производстве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ещё мы делаем новую игру во вселенной Mass Effect. Теперь она в начале производства. Ещё придётся подождать, пока мы начнём детально говорить о ней. Мы с нетерпением ждём возможности показать наши проекты.

Скорее всего, текущий статус новой Mass Effect означает, что BioWare закончила формирование общего видения, подготовила общие наработки сценария и создала базовые механики. Впереди, в общем-то, реализация всего задуманного.

Сейчас студия сосредоточена на Dragon Age 4 — ролевая игра должна выйти до конца 2023 года. В ближайшее время BioWare обещает чуть ли не на еженедельной основе рассказывать о производстве средневековой RPG, поэтому и до полноценного показа, вероятно, осталось немного времени.

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