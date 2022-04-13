Сколько стоят запрещенные игры для PS5 и где их купить

Несколько дней назад поступили новости, что в российских магазинах начали появляться коробочные копии новых игр, официально запрещенных к продаже на территории РФ. Многие крупные издатели приостановили деятельность в стране, поэтому горячо ожидаемые премьеры добрались до России с задержкой. Правда, не в крупных сетевых магазинах, вроде «М.Видео» или «Эльдорадо», а на площадках поменьше.

Фото: Epic Games Epic Games

Однако появление новых релизов вовсе не означает оттепель для рынка. Хотя некоторые новинки действительно можно найти в продаже, из-за колебаний курса валют и прочих факторов цены на игры порядком возросли. Мы изучили ситуацию на примере PS5-версий трех игр, недавно поступивших на прилавки: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Ghostwire: Tokyo и Gran Turismo 7.

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LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Перезапуск старой серии LEGO Star Wars должен был стать большим событием для поклонников вселенной, но, если судить по расценкам, вокруг игры нет особого ажиотажа. Несмотря на скачки курса доллара, ценники не слишком отличаются от тех, что были раньше.

На данный момент цена диска в магазине GamePark составляет 6 999 рублей, и забрать заказ можно только в одной из розничных точек сети.

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На площадке Videoigr.net цена ниже, — 5 190 рублей — но самой игры нет в наличии: пока можно лишь оформить предварительный заказ. Точной даты прихода диска на склады тоже нет. Вместо нее на странице игры висит заглушка, которая гласит, что поставка ожидается 31 декабря 2022 года.

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Наконец, на Gamebuy можно под заказ приобрести только делюкс-издание игры по цене в 5 990 рублей. Поставка также намечена на 31 декабря 2022 — то есть, никто не знает, когда она появится в наличии.

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В то же время, на вторичном рынке можно найти более выгодные, но менее надежные предложения. Так, некоторые пользователи Avito предлагают арендовать копии игры в среднем за 600 рублей. Другие помогают всем желающим приобрести игру в зарубежных филиалах официального магазина PlayStation Store через иностранные аккаунты — такой метод обойдется примерно в 3 000 рублей.

Для справки, ПК-версия LEGO Star Wars: The Skywalker Saga в цифровом магазине Epic Games Store стоит всего 1 699 рублей.

Ghostwire: Tokyo

Приключение в захваченном призраками Токио от Tango Gameworks было одним из самых ожидаемых проектов последних лет. Возможно, именно на этом фоне те немногие продавцы, что все же смогли раздобыть диски с игрой, ощутимо взвинтили цены. Также вероятно, что на ценообразовании сказалась логистика: если LEGO Star Wars и Gran Turismo 7 привезены из ОАЭ, то Ghostwire: Tokyo пришла из Европы.

GamePark продает копии за 10 499 рублей. Этот ценник на порядок превышает цифры в официальном магазине PlayStation Store, равно как и предложения от других магазинов.

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На Videoigr.net цена несколько ниже — 8 490 рублей.

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Gamebuy отдает стандартное издание за 7 990 рублей, хотя еще два дня назад цена составляла 7 490. Предзаказ делюкс-версии стоит 8 990.

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На Avito все примерно так же, как и в случае с LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Аренда и покупка цифровых копий обходными путями стоят примерно столько же. Пользователи также продают открытые и запечатанные диски: их цена колеблется в районе 10 000 рублей.

Gran Turismo 7

Новая часть легендарного гоночного симулятора Polyphony Digital была одним из первых ААА-проектов, заблокированных на территории России. В ночь релиза издатель принудительно отменил предзаказы российских пользователей и компенсировал им потраченные средства. Официально выход игры в РФ отложен на неопределенный срок.

На GamePark за диск просят 8 999 рублей, но пока игры нет в наличии. Только предварительный заказ.

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На Videoigr.net похожая ситуация — там цена составляет 8 990 рублей, но диски все-таки есть.

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GameBuy предлагает как стандартное издание (временно отсутствует), так и делюксовое под заказ. Первое обойдется в 8 490, а второе — 7 090 рублей. Однако радоваться выгоде не стоит: опять же, неизвестно, когда копии появятся на складах.

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