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4 часа назад

Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22

Чемпионат.com

EA выпустила девятый патч для FIFA 22. Он практически полностью посвящён удалению российских клубов и сборной из игры. Вместе с ними пропал стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика.

Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь игроки не смогут поиграть за любимые отечественные коллективы — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». При этом российские футболисты останутся в игре. Если у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, то он автоматически изменится на «ПСЖ».

Помимо удаления российских команд, EA обновила множество форм, лиц, стадионов и других объектов. Обновление уже доступно на ПК и скоро выйдет на консолях.

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