Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22

EA выпустила девятый патч для FIFA 22. Он практически полностью посвящён удалению российских клубов и сборной из игры. Вместе с ними пропал стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Теперь игроки не смогут поиграть за любимые отечественные коллективы — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». При этом российские футболисты останутся в игре. Если у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, то он автоматически изменится на «ПСЖ».