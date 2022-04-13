В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
2 часа назад

В Escape from Tarkov добавили DLSS для повышения FPS

Чемпионат.com

Разработчики Escape From Tarkov из студии Battlestate Games выпустили для игры патч 0.12.12.15.4. Обновление довольно крупное, поскольку оно не только устраняет различные проблемы, но и добавляет в шутер поддержку технологии DLSS от NVIDIA.

В Escape from Tarkov добавили DLSS для повышения FPS
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

DLSS — технология, которая позволяет повысить FPS, если нагрузка на видеокарту слишком большая. Тогда система обеспечит оптимальное повышение производительности. В обратном случае DLSS не несёт пользы. Примечательно, что DLSS поддерживают устройства из линейки RTX.

Патч коснулся и оптимизации. Так, например, авторы оптимизировали шейдеры теней и облаков, увеличили скорость загрузки в рейд, повысили стабильность и добавили в игру новые типы боеприпасов. В новинку стал и револьвер. С полным списком изменений можно ознакомиться в сообществе проекта.

Недавно глава Battlestate Games Никита Буянов рассказал, что в игре забанили более 9000 аккаунтов читеров. Это рекорд, подобного раньше не было.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители