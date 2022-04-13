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4 часа назад

Инсайдер: новая Call of Duty от Sledgehammer Games находится в разработке

CyberSport.ruиещё 2

Издательство Activsion Blizzard запустило в производство новую игру в серии шутеров Call of Duty. Разработкой тайтла занимается студия Sledgehammer Games. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на собственные источники.

Инсайдер: новая Call of Duty от Sledgehammer Games находится в разработке
Фото: CyberSportCyberSport

По информации Хендерсона, игра находится на очень раннем этапе создания и, вероятно, выйдет не раньше 2025 года. Инсайдер также отметил, что Activsion Blizzard может вернуться к ежегодному релизу Call of Duty. Ранее он и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер заявляли, что компания решила не выпускать следующую часть серии в 2023 году после низких продаж Vanguard.

Ранее Activision Blizzard официально подтвердила разработку двух новых игр по вселенной Call of Duty: Modern Warfare 2 и «королевской битвы» Warzone 2. Оба тайтла создаются на новом движке студией Infinity Ward.

Игры,Том Хендерсон,
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