Инсайдер: новая Call of Duty от Sledgehammer Games находится в разработке

Издательство Activsion Blizzard запустило в производство новую игру в серии шутеров Call of Duty. Разработкой тайтла занимается студия Sledgehammer Games. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на собственные источники.

По информации Хендерсона, игра находится на очень раннем этапе создания и, вероятно, выйдет не раньше 2025 года. Инсайдер также отметил, что Activsion Blizzard может вернуться к ежегодному релизу Call of Duty. Ранее он и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер заявляли, что компания решила не выпускать следующую часть серии в 2023 году после низких продаж Vanguard.