Быстрее света. Elden RIng пролетели за 7 минут без единого убийства

Спидраннер под ником Distortion2 продолжает улучшать собственные рекорды по скоростному прохождению Elden Ring. Совсем недавно ему покорилась отметка в 9 минут, однако геймер не остановился и улучшил свой результат на целых две минуты. Нынешний рекорд составляет 6 минут и 59 секунд.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как мы уже описывали ранее, достичь невероятного результата позволяет глитч с телепортом. Воспроизвести его довольно просто: нужно взять в руки меч, поставить блок и делать осторожные шаги вперёд в специальный такт фреймов. Distortion2 отточил эту механику настолько, что теперь у него получается воспроизвести её практически с первой попытки, что в итоге и привело к новому рекорду.