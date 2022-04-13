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3 часа назад

PS Plus оказался «разрушительным» для Oddworld: Soulstorm

Чемпионат.comиещё 2

Oddworld: Soulstorm от студии Oddworld Inhabitants вышла 6 апреля. В день релиза игра попала в подборку PS Plus, поскольку ранее разработчики и Sony заранее договорились об этом.

PS Plus оказался «разрушительным» для Oddworld: Soulstorm
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как оказалось, такое решение стало для студии «разрушительным». Об этом рассказал глава Oddworld Inhabitants Лорн Лэннинг в подкасте Xbox Expansion Pass. Студия согласилась на сделку с Sony, потому что испытывала финансовые проблемы. Команда не думала, что проект окажется настолько популярным. По итогу, через PS Plus игру скачали более четырёх миллионов раз, но никаких денег разработчики не получили.

Сам Лэннинг не жалеет о совершённой сделке и уж тем более не винит ни в чём Sony. Игра вышла в непростое время, когда трудности разработчикам и другим составляла пандемия COVID-19. Также Лэннинг оценил Xbox Game Pass и подход Microsoft к развитию этой части бизнеса.

Oddworld: Soulstorm доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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Игры,Microsoft,
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