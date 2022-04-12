К Steam Deck подключили и протестировали видеокарту Radeon RX 6900XT

Консоль Steam Deck протестировали с внешней видеокартой Radeon RX 6900XT. Стало известно, насколько увеличивается производительность при таком подходе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Энтузиаст подключил к консоли внешний полноразмерный графический процессор для настольных ПК. К сожалению, в Steam Deck нет порта Thunderbolt, а это означает, что единственный способ подключить внешнюю видеокарту — через слот M.2.

Стоит отметить, что ни одна из протестированных видеокарт NVIDIA GeForce в настоящее время не работает нормально с консолью. А вот с картами AMD Radeon всё лучше.

В 3DMark Fire Strike такая система набрала 26 855 баллов в графическом тесте. Без внешнего GPU встроенная графика консоли RDNA2 набирает около 4 856 баллов. То есть производительность увеличивается в 5,5 раза. Тест TimeSpy впечатляет ещё больше: iGPU набирает 1576 баллов, а RX 6900XT почти в 10 раз быстрее — 15 579 баллов.