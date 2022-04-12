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2 часа назад

К Steam Deck подключили и протестировали видеокарту Radeon RX 6900XT

Ferra.ru

Консоль Steam Deck протестировали с внешней видеокартой Radeon RX 6900XT. Стало известно, насколько увеличивается производительность при таком подходе.

К Steam Deck подключили и протестировали видеокарту Radeon RX 6900XT
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Энтузиаст подключил к консоли внешний полноразмерный графический процессор для настольных ПК. К сожалению, в Steam Deck нет порта Thunderbolt, а это означает, что единственный способ подключить внешнюю видеокарту — через слот M.2.

Стоит отметить, что ни одна из протестированных видеокарт NVIDIA GeForce в настоящее время не работает нормально с консолью. А вот с картами AMD Radeon всё лучше.

В 3DMark Fire Strike такая система набрала 26 855 баллов в графическом тесте. Без внешнего GPU встроенная графика консоли RDNA2 набирает около 4 856 баллов. То есть производительность увеличивается в 5,5 раза. Тест TimeSpy впечатляет ещё больше: iGPU набирает 1576 баллов, а RX 6900XT почти в 10 раз быстрее — 15 579 баллов.

В играх консоль с видеокартой способна воспроизводить в разрешении 4K такие игры, как Witcher 3 (~108 FPS, Ultra) или GTA 5 (~73 FPS, Very High). В Elden Ring или Cyberpunk 2077 Steam Deck работала на 47-70 кадров в секунду с настройками 1080p High.

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