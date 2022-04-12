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3 часа назад

Оригинальный контент Final Fantasy 14 теперь можно пройти без друзей

Чемпионат.com

Для Final Fantasy 14 вышло обновление, которое добавляет в первую главу A Realm Reborn систему под названием Duty Support. Она позволяет пройти основные задания с ботами.

Оригинальный контент Final Fantasy 14 теперь можно пройти без друзей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее игрокам нужно было объединиться с другими людьми, чтобы пройти подземелья и испытания основного сценария A Realm Reborn. Теперь членами группы могут стать NPC, что даёт возможность выполнить задачи в одиночку.

Обновление распространяется на весь контент A Realm Reborn, который был доступен на запуске Final Fantasy 14. Это позволит новичкам изучить первые локации и задания без необходимости искать других игроков.

Ранее подобную возможность сделали в Shadowbringers и Endwalker, третьем и четвёртом расширениях Final Fantasy 14. Позже разработчики добавят функцию в первые два дополнения: Heavensward и Stormblood.

Обновление также включает в себя новые сюжетные квесты, которые следуют после финала Endwalker, рейд, подземелье и возможности кастомизации.

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