На ПК скоро могут добавить поддержку контроллера DualSense

Возможно, что скоро контроллер DualSense для PS5 получит поддержку и на PC — намёк на это обнаружили в пользовательском соглашении.

Соответствующий документ появился ещё 6 апреля, однако позже пропал с официальной страницы Sony. Впрочем, представителям Reddit удалось сохранить данные оригинальной версии, в которой между строк упоминаются системы Windows и macOS.

На данный момент обновить контроллер можно только при наличии у пользователя самой PS5, но, похоже, что в будущем это может измениться. Некоторые предположили, что подобный ход со стороны Sony станет очередным шагом в поддержке PC-аудитории, для которой уже выпускают игры с консолей компании.