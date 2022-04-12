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5 часов назад

На ПК скоро могут добавить поддержку контроллера DualSense

Игромания.ру

Возможно, что скоро контроллер DualSense для PS5 получит поддержку и на PC — намёк на это обнаружили в пользовательском соглашении.

На ПК скоро могут добавить поддержку контроллера DualSense
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Соответствующий документ появился ещё 6 апреля, однако позже пропал с официальной страницы Sony. Впрочем, представителям Reddit удалось сохранить данные оригинальной версии, в которой между строк упоминаются системы Windows и macOS.

На данный момент обновить контроллер можно только при наличии у пользователя самой PS5, но, похоже, что в будущем это может измениться. Некоторые предположили, что подобный ход со стороны Sony станет очередным шагом в поддержке PC-аудитории, для которой уже выпускают игры с консолей компании.

Одним из грядущих релизов, кстати, будет коллекция «Uncharted: Наследие воров», куда войдут четвёртая часть и дополнение The Lost Legacy.

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