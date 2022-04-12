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6 часов назад

Жителя Казани обманули при покупке виртуального оружия из игры

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Казанца обманули при покупке виртуального ножа для одной компьютерной игры. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице РТ.

Жителя Казани обманули при покупке виртуального оружия из игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парень увидел объявление о продаже виртуального ножа в интернете. Он связался с продавцом, договорился с ним о деталях сделки. Молодой человек должен был перевести на счет продавца 9 тысяч рублей, а тот в свою очередь обязался передать права на товар.

Казанец перевел сумму, но свой виртуальный нож так и не получил. После этого он обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Оперуполномоченные отдела полиции "Ямашевский" провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель Стерлитамака. 7 апреля его задержали правоохранители. Он признал свою вину, в отношении его избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 24-летнюю жительницу Казани обманули на 230 тысяч рублей, предложив заняться инвестированием. Ведется расследование.

Игры,Громкие уголовные дела ,МВД России,
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