Кот украл у стримерши рыбу за 6000 рублей

Стримерша Gourmetmei, которая готовит различные блюда на Twitch, стала жертвой хитрого вора. Во время одной из трансляций девушка отвлеклась, чем воспользовался кот, укравший кусок рыбы амадай за $ 80 (~ 6 тыс. рублей).

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Стримерша показала разные способы приготовления рыбы, одним из которых была прожарка на сковороде. После этого девушка отложила филе в сторону и отвернулась к духовке. В этот момент на стол запрыгнул кот и начал обнюхивать амадая.