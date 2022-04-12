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5 часов назад

Battlefield 2042 умирает: онлайн в Steam упал ниже тысячи человек

Игромания.ру

По данным сервиса SteamCharts, онлайновый шутер Battlefield 2042 поставил очередной антирекорд. Сегодня пиковый онлайн игры в Steam впервые с релиза опустился ниже отметки в 1000 человек. При этом в течение последнего месяца средний онлайн колебался в районе 2000 с пиком в размере 3241 одновременных игроков.

Battlefield 2042 умирает: онлайн в Steam упал ниже тысячи человек
Фото: Игромания.руИгромания.ру

С момента релиза шутера в ноябре 2021 года посещаемость неуклонно снижается. Вскоре после премьеры максимальный онлайн составил 100 590 человек, и с тех пор игра так и не смогла выйти на показатели, даже относительно близкие к этому.

Для сравнения, количество одновременных игроков в Battlefield 1 превосходит онлайн Battlefield 2042 практически втрое. Ещё выше показатели у Battlefield V: в данный момент в игре находится более 9 тысяч человек, а максимум суточного онлайна составляет 18 119 игроков.

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