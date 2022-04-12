Battlefield 2042 умирает: онлайн в Steam упал ниже тысячи человек

По данным сервиса SteamCharts, онлайновый шутер Battlefield 2042 поставил очередной антирекорд. Сегодня пиковый онлайн игры в Steam впервые с релиза опустился ниже отметки в 1000 человек. При этом в течение последнего месяца средний онлайн колебался в районе 2000 с пиком в размере 3241 одновременных игроков.

С момента релиза шутера в ноябре 2021 года посещаемость неуклонно снижается. Вскоре после премьеры максимальный онлайн составил 100 590 человек, и с тех пор игра так и не смогла выйти на показатели, даже относительно близкие к этому.