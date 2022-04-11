В России начали продавать запрещённые новинки: Gran Turismo 7, LEGO Star Wars и Ghostwire

В российской рознице начали появляться свежие игровые новинки, которые официально запрещены к продаже в стране — их издатели или приостановили свою деятельность, или попросту отложили премьеру.
Продажи стартовали в трёх игровых магазинах — Videoigr.net (Москва), Gamebuy (Санкт-Петербург) и сетевом GamePark (многие города страны). На ситуацию обратили внимание на DTF.
При этом магазины не собираются отказываться от официальных поставок — всё три площадки продолжают собирать заказы на российские версии игр, поступление которых всё ещё под большим вопросом.