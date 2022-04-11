В России начали продавать запрещённые новинки: Gran Turismo 7, LEGO Star Wars и Ghostwire

В российской рознице начали появляться свежие игровые новинки, которые официально запрещены к продаже в стране — их издатели или приостановили свою деятельность, или попросту отложили премьеру.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Продажи стартовали в трёх игровых магазинах — Videoigr.net (Москва), Gamebuy (Санкт-Петербург) и сетевом GamePark (многие города страны). На ситуацию обратили внимание на DTF.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (из ОАЭ)

Ghostwire: Tokyo (из Европы)

Gran Turismo 7 (из ОАЭ) Сейчас для заказы доступны три новинки — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Ghostwire: Tokyo и Gran Turismo 7 . Цены при этом совершенно разные в зависимости от магазина. У каких-то точек товары есть уже прямо сейчас, а у других их появление ожидается в течение недели.