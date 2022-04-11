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19 минут назад

В России начали продавать запрещённые новинки: Gran Turismo 7, LEGO Star Wars и Ghostwire

Чемпионат.com

В российской рознице начали появляться свежие игровые новинки, которые официально запрещены к продаже в стране — их издатели или приостановили свою деятельность, или попросту отложили премьеру.

В России начали продавать запрещённые новинки: Gran Turismo 7, LEGO Star Wars и Ghostwire
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продажи стартовали в трёх игровых магазинах — Videoigr.net (Москва), Gamebuy (Санкт-Петербург) и сетевом GamePark (многие города страны). На ситуацию обратили внимание на DTF.

Сейчас для заказы доступны три новинки — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Ghostwire: Tokyo и Gran Turismo 7. Цены при этом совершенно разные в зависимости от магазина. У каких-то точек товары есть уже прямо сейчас, а у других их появление ожидается в течение недели.
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (из ОАЭ)
  • Ghostwire: Tokyo (из Европы)
  • Gran Turismo 7 (из ОАЭ)

При этом магазины не собираются отказываться от официальных поставок — всё три площадки продолжают собирать заказы на российские версии игр, поступление которых всё ещё под большим вопросом.

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