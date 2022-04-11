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7 часов назад

Стримерша 17 дней ела всякую дрянь, чтобы купить ПК для игры в Elden Ring

Чемпионат.comиещё 1

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда компьютер просто не в состоянии потянуть горячо ожидаемую новинку. Вот и стримерша Саванна Мортенсон попыталась поиграть в Elden RIng, однако её ПК просто не смог запустить игру.

Стримерша 17 дней ела всякую дрянь, чтобы купить ПК для игры в Elden Ring
Фото: ScreenshotScreenshot

Находчивая девушка довольно быстро решила эту проблему. Она открыла аккаунт на сайте ko.fi, запустила сбор средств и начала снимать ролики о том, как она поедает невероятные смеси из несовместимых продуктов. В одном из видео Мортенсон смешала гамбургер и карамельный кофе со льдом и водкой. В другом перемешала бекон, колбасу и яйца с пивом, а затем выпила всё это через соломинку.

Стримерше понадобилось всего 17 дней, чтобы собрать нужную сумму для покупки игрового ПК. Теперь она наконец-то сможет поиграть в Elden Ring и транслировать её на публику. Будем надеяться, что результат стоил всех потраченных усилий.

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