В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
43 минуты назад

На "Авито" появились редкие консоли Steam Deck по сумасшедшей цене

CyberSport.ru

В сети начали появляться объявления о продаже Steam Deck — портативного ПК от компании Valve. Их можно найти на «Авито» и других площадках.

На "Авито" появились редкие консоли Steam Deck по сумасшедшей цене
Фото: CyberSportCyberSport

«Серые» консоли продаются от ₽230 тыс. — столько просят за версию на 64 ГБ. При этом устройства с большим объемом достигают в цене ₽640 тыс. Кроме того, некоторые пользователи сервиса предлагают помощь в заказе Steam Deck из-за границы: есть как помощь с бронированием консоли, так и непосредственно покупка с последующей доставкой в Россию — в последнем случае цены начинаются от ₽148 тыс. за версию на 256 ГБ.

Первая отгрузка предзаказанных Steam Deck началась 25 февраля. Пока Valve рассылает консоли только в США, Канаду, Великобританию и ряд стран Евросоюза.

Игры,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители