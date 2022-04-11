На "Авито" появились редкие консоли Steam Deck по сумасшедшей цене

В сети начали появляться объявления о продаже Steam Deck — портативного ПК от компании Valve. Их можно найти на «Авито» и других площадках.

«Серые» консоли продаются от ₽230 тыс. — столько просят за версию на 64 ГБ. При этом устройства с большим объемом достигают в цене ₽640 тыс. Кроме того, некоторые пользователи сервиса предлагают помощь в заказе Steam Deck из-за границы: есть как помощь с бронированием консоли, так и непосредственно покупка с последующей доставкой в Россию — в последнем случае цены начинаются от ₽148 тыс. за версию на 256 ГБ.