Final Fantasy 9 может получить ремейк

Компания Square Enix неожиданно для фанатов анонсировала Kingdom Hearts 4, что в очередной раз подтверждает утечку NVIDIA GeForce NOW. Из слитых игр представили почти всё, кроме ремейка Final Fantasy 9.

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Из обнародованной базы данных Square Enix уже выпустила обновлённую Chrono Cross и ремейк Final Fantasy 7 на ПК, а также анонсировала Kingdom Hearts 4. В списке также есть и ремейк Final Fantasy 9, информации о которой пока нет.

Во время утечки Square Enix заявила, что некоторых игр не существует, но позже компания их анонсировала. В списке слитых тайтлов были и ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas, а также God of War на ПК.