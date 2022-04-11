Разработчики Escape from Tarkov забанили 9 тыс. читеров

По словам Буянова, Battlestate Games регулярно отслеживает нечестных игроков, но столь крупного единоразового удаления читеров еще не было. При этом он подчеркнул, что баны идут как по IP, так и по другим каналам, чтобы предотвратить возвращение читеров. Некоторые пользователи в реплаях поблагодарили за борьбу с нечестными геймерами, но другие отметили, что в ближайшее время на reddit стоит ждать множество тредов, где пользователи будут жаловаться на несправедливые блокировки.