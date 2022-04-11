Разработчики Escape from Tarkov забанили 9 тыс. читеров

Студия Battlestate Games заблокировала в Escape from Tarkov 9 тыс. игроков, использующих читы, в рамках недавней чистки. Об этом глава студии Никита Буянов сообщил в социальных сетях.
По словам Буянова, Battlestate Games регулярно отслеживает нечестных игроков, но столь крупного единоразового удаления читеров еще не было. При этом он подчеркнул, что баны идут как по IP, так и по другим каналам, чтобы предотвратить возвращение читеров. Некоторые пользователи в реплаях поблагодарили за борьбу с нечестными геймерами, но другие отметили, что в ближайшее время на reddit стоит ждать множество тредов, где пользователи будут жаловаться на несправедливые блокировки.
Escape from Tarkov — многопользовательская ролевая игра в жанре RPG с элементами шутера от первого лица. Анонс состоялся 5 ноября 2015 года, с июля 2017-го игра находится в стадии закрытого бета-тестирования. В июне 2021 года разработчики представили новую локацию — «Улицы Таркова».