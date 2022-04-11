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7 часов назад

Разработчики Escape from Tarkov забанили 9 тыс. читеров

CyberSport.ru

Студия Battlestate Games заблокировала в Escape from Tarkov 9 тыс. игроков, использующих читы, в рамках недавней чистки. Об этом глава студии Никита Буянов сообщил в социальных сетях.

Разработчики Escape from Tarkov забанили 9 тыс. читеров
Фото: CyberSportCyberSport

По словам Буянова, Battlestate Games регулярно отслеживает нечестных игроков, но столь крупного единоразового удаления читеров еще не было. При этом он подчеркнул, что баны идут как по IP, так и по другим каналам, чтобы предотвратить возвращение читеров. Некоторые пользователи в реплаях поблагодарили за борьбу с нечестными геймерами, но другие отметили, что в ближайшее время на reddit стоит ждать множество тредов, где пользователи будут жаловаться на несправедливые блокировки.

Escape from Tarkov — многопользовательская ролевая игра в жанре RPG с элементами шутера от первого лица. Анонс состоялся 5 ноября 2015 года, с июля 2017-го игра находится в стадии закрытого бета-тестирования. В июне 2021 года разработчики представили новую локацию — «Улицы Таркова».

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