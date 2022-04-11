Фанат провёл перепись населения Скайрима и узнал сколько в игре орков

Большой фанат The Elder Scrolls 5: Skyrim под ником Chill_with_Lofi провёл перепись населения в Скайриме. Он решил выяснить, какие именно расы населяют самую северную провинцию Тамриэля. Пользователь не поделился точными данными, однако опубликовал диаграмму с примерным соотношением жителей.

В комментариях пользователи отметили, что автор забыл про «бандитов, которых в игре наберётся аж на 500%». В целом результаты исследования Chill_with_Lofi выглядят реалистичными: лидируют норды, которые издревле населяют Скайрим. За ними идут имперцы и бретоны. Реже всего встречаются аргониане.