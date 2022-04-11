В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

Cyberpunk 2077 должен получить еще одно обновление

Игромания.ру

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско, занявший эту должность в прошлом сентябре, во время недавнего стрима пообщался с игроками и ответил на некоторые вопросы.

Cyberpunk 2077 должен получить еще одно обновление
Фото: ИгроманияИгромания

Прежде всего, Саско отметил, что команда счастлива слышать отзывы игроков о патче 1.5, с которым Cyberpunk 2077 получила версию для консолей нового поколения. И тем не менее работа над улучшением игры ведётся (и ведётся практически ежедневно) и будет вестись. И CD Projekt точно понимает, что ещё нужно сделать определённую работу.

Кроме того, Саско вспомнил, как изначально разработчики допускали, что в игре могли появиться все персонажи из лора вселенной, но от этой идеи отказались, решив добавить как старых, и так новых персонажей.

Ну а что касается дальнейших планов, Саско не может раскрывать ещё не озвученные намерения CD Projekt. Тем не менее он сказал, что команда трудится над неким расширением и другим новым контентом, помимо этого.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители