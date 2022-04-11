Cyberpunk 2077 должен получить еще одно обновление

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско, занявший эту должность в прошлом сентябре, во время недавнего стрима пообщался с игроками и ответил на некоторые вопросы.

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Прежде всего, Саско отметил, что команда счастлива слышать отзывы игроков о патче 1.5, с которым Cyberpunk 2077 получила версию для консолей нового поколения. И тем не менее работа над улучшением игры ведётся (и ведётся практически ежедневно) и будет вестись. И CD Projekt точно понимает, что ещё нужно сделать определённую работу.

Кроме того, Саско вспомнил, как изначально разработчики допускали, что в игре могли появиться все персонажи из лора вселенной, но от этой идеи отказались, решив добавить как старых, и так новых персонажей.