Cyberpunk 2077 должен получить еще одно обновление

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско, занявший эту должность в прошлом сентябре, во время недавнего стрима пообщался с игроками и ответил на некоторые вопросы.
Прежде всего, Саско отметил, что команда счастлива слышать отзывы игроков о патче 1.5, с которым Cyberpunk 2077 получила версию для консолей нового поколения. И тем не менее работа над улучшением игры ведётся (и ведётся практически ежедневно) и будет вестись. И CD Projekt точно понимает, что ещё нужно сделать определённую работу.
Кроме того, Саско вспомнил, как изначально разработчики допускали, что в игре могли появиться все персонажи из лора вселенной, но от этой идеи отказались, решив добавить как старых, и так новых персонажей.
Ну а что касается дальнейших планов, Саско не может раскрывать ещё не озвученные намерения CD Projekt. Тем не менее он сказал, что команда трудится над неким расширением и другим новым контентом, помимо этого.