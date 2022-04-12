В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

Первые продажи LEGO Star Wars оказались выше Elden Ring в рознице Британии

Чемпионат.comиещё 6

Elden Ring шокировала игроков своими продажами — 12 млн копий за несколько недель. Она также показала отличный старт в британской рознице, однако удержать почётное третье место (впереди Pokemon Legends Arceus и Horizon Forbidden West) не удалось. Теперь на второй позиции оказалась LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

LEGO Star Wars подвинула продажи Elden Ring в рознице
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Распределение по платформам неизвестно, но самой популярной версией стал вариант для Nintendo Switch.

Чарты британской розницы с 4 по 10 апреля

Что интересно, в десятку также попала другая видеоигра по LEGO — LEGO Harry Potter Collection. Видимо, поспособствовали скидки. А вот выпали из топ-10 Gran Turismo 7 и Tiny Tina's Wonderlands.

Выход LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоялся 5 апреля; игра достигла первого места в недельном розничном чарте Великобритании, сместив Kirby and the Forgotten Land. В верхнюю десятку также вошла другая LEGO-игра — Harry Potter Collection, в то время как Gran Turismo 7 и Tiny Tina's Wonderlands покинули топ-10.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители