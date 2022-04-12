LEGO Star Wars подвинула продажи Elden Ring в рознице

Elden Ring шокировала игроков своими продажами — 12 млн копий за несколько недель. Она также показала отличный старт в британской рознице, однако удержать почётное третье место (впереди Pokemon Legends Arceus и Horizon Forbidden West) не удалось. Теперь на второй позиции оказалась LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Распределение по платформам неизвестно, но самой популярной версией стал вариант для Nintendo Switch.

Чарты британской розницы с 4 по 10 апреля

Что интересно, в десятку также попала другая видеоигра по LEGO — LEGO Harry Potter Collection. Видимо, поспособствовали скидки. А вот выпали из топ-10 Gran Turismo 7 и Tiny Tina's Wonderlands.