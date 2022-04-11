В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Блогер с 7 млн подписчиков получил бан во всех играх Riot Games

Чемпионат.com

Стримера под ником IShowSpeed забанили во всех играх Riot Games. Причиной стало оскорбление девушки во время трансляции по Valorant.

Блогер с 7 млн подписчиков получил бан во всех играх Riot Games
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В «Твиттере» опубликовали фрагмент со стрима, где IShowSpeed обматерил девушку-геймера и посоветовал ей вместо игры в Valorant уйти на кухню.

Со мной разговаривает женщина? Выйди из грёбаной игры и помой посуду своего мужа.

Запись привлекла внимание представителей Riot Games. Продюсер студии, ответственной за Valorant, сообщила, что такие игроки не нужны сообществу, и навсегда заблокировала IShowSpeed. Руководитель игрового направления YouTube рассказал, что команда рассматривает ситуацию.

Позже IShowSpeed извинился за высказывания и признал вину. Причиной такого поведения он назвал «плохой день» из-за расистских высказываний в свой адрес. Во время игры блогер спрашивал, как лечить союзников, но ему ответили, что « исцелением могут заниматься только белые персонажи».

В Сети не все поверили оправданию блогера, потому что он и раньше оскорблял женщин в Valorant. Недавно канал IShowSpeed на YouTube вырос до 7 млн подписчиков. Грозит ли ему блокировка на платформе, пока неизвестно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители