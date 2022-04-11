Блогер с 7 млн подписчиков получил бан во всех играх Riot Games

Стримера под ником IShowSpeed забанили во всех играх Riot Games. Причиной стало оскорбление девушки во время трансляции по Valorant.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

В «Твиттере» опубликовали фрагмент со стрима, где IShowSpeed обматерил девушку-геймера и посоветовал ей вместо игры в Valorant уйти на кухню.

Со мной разговаривает женщина? Выйди из грёбаной игры и помой посуду своего мужа.

Запись привлекла внимание представителей Riot Games. Продюсер студии, ответственной за Valorant, сообщила, что такие игроки не нужны сообществу, и навсегда заблокировала IShowSpeed. Руководитель игрового направления YouTube рассказал, что команда рассматривает ситуацию.

Позже IShowSpeed извинился за высказывания и признал вину. Причиной такого поведения он назвал «плохой день» из-за расистских высказываний в свой адрес. Во время игры блогер спрашивал, как лечить союзников, но ему ответили, что « исцелением могут заниматься только белые персонажи».