В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
15 минут назад

Square Enix неожиданно анонсировала Kingdom Hearts IV

Игромания.ру

По случаю 20-летия серии Kingdom Hearts компания Square Enix анонсировала четвёртую часть знаменитой ролевки. На фоне успеха третьей это скорее было вопросом времени, но анонс всё равно вышел неожиданным.

Square Enix неожиданно анонсировала Kingdom Hearts IV
Фото: Игромания.руИгромания.ру

События будущей игры развернутся в футуристическом мегаполисе Quadratum, а главным героем вновь станет Сора — в ролике он эффектно скачет по небоскребам и сражается с огромной тёмной сущностью.

Других подробностей, включая дату релиза и список целевых платформ, пока что нет. Плюс в ролике по традиции говорится о том, что продемонстрированные кадры могут не отражать качество финального продукта.

Вторым проектом, которому посвятили первую часть ролика, стала Kingdom Hearts Missing-Link для Android и iOS. Это трёхмерный ролевой экшен с боевкой в реальном времени, закрытый бета-тест которого пройдёт в этом году, но не во всех регионах. Жителям каких стран повезло — не сообщается.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители