Square Enix неожиданно анонсировала Kingdom Hearts IV

По случаю 20-летия серии Kingdom Hearts компания Square Enix анонсировала четвёртую часть знаменитой ролевки. На фоне успеха третьей это скорее было вопросом времени, но анонс всё равно вышел неожиданным.

События будущей игры развернутся в футуристическом мегаполисе Quadratum, а главным героем вновь станет Сора — в ролике он эффектно скачет по небоскребам и сражается с огромной тёмной сущностью.

Других подробностей, включая дату релиза и список целевых платформ, пока что нет. Плюс в ролике по традиции говорится о том, что продемонстрированные кадры могут не отражать качество финального продукта.