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3 часа назад

Lords of the Fallen 2 теперь выходит в 2023 году

Игромания.руиещё 1

Польская компания CI Games внесла очередные правки в свои планы. Ролевой боевик Lords of the Fallen 2 теперь собираются выпустить в 2023 году. А в третьем квартале 2022 года стартует рекламная кампания, в ходе которой нам представят игровой процесс и расскажут об особенностях и функциях сиквела.

Lords of the Fallen 2 теперь выходит в 2023 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что в конце прошлого года разработчики говорили об апрельском релизе. Но это далеко не первая отсрочка. Анонс продолжения популярного боевика состоялся в 2018 году. С тех пор компания уже дважды поменяла команду разработчиков и как минимум единожды процесс создания начался с нуля, отправляя в корзину все предыдущие наработки.

В работе у CI Games находятся и другие проекты, в частности, сери Sniper. Но компания не готова планировать их релиз, поскольку все силы брошены на самый амбициозный проект. Lords of the Fallen 2 выходит на РС, PlayStation 5 и Xbox Series.

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