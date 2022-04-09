Lords of the Fallen 2 теперь выходит в 2023 году

Польская компания CI Games внесла очередные правки в свои планы. Ролевой боевик Lords of the Fallen 2 теперь собираются выпустить в 2023 году. А в третьем квартале 2022 года стартует рекламная кампания, в ходе которой нам представят игровой процесс и расскажут об особенностях и функциях сиквела.

Напомним, что в конце прошлого года разработчики говорили об апрельском релизе. Но это далеко не первая отсрочка. Анонс продолжения популярного боевика состоялся в 2018 году. С тех пор компания уже дважды поменяла команду разработчиков и как минимум единожды процесс создания начался с нуля, отправляя в корзину все предыдущие наработки.