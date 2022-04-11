У игр на PS3 и PS Vita истёк срок использования

На консолях PS3 и PS Vita начал истекать срок использования некоторых игр, о чём сообщили пользователи соцсетей. Из-за этого классические проекты нельзя запустить.

Пользователь «Твиттера» Christopher Foose скачал на PS3 игру Chrono Cross, но она не запустилась. Срок использования классики PS1 истёк 31 декабря 1969 года. Такая же проблема возникла и на PS Vita.

Редактор GamesHub подтвердил проблему на PS3, но на PS Vita ему удалось запустить Chrono Cross. При этот на портативной приставке игру нельзя найти в магазине, а скачать её можно только через список загрузок.

Об аналогичных проблемах сообщается и в других играх. Срок использования также истёк у Final Fantasy 6, Rune Factory: Tides of Destiny и Final Fantasy Origins в 1970 году. Один из пользователей Reddit рассказал, что проблема затронула всю его библиотеку PS Vita.