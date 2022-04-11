В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
9 часов назад

У игр на PS3 и PS Vita истёк срок использования

Чемпионат.comиещё 1

На консолях PS3 и PS Vita начал истекать срок использования некоторых игр, о чём сообщили пользователи соцсетей. Из-за этого классические проекты нельзя запустить.

У игр на PS3 и PS Vita истёк срок использования
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователь «Твиттера» Christopher Foose скачал на PS3 игру Chrono Cross, но она не запустилась. Срок использования классики PS1 истёк 31 декабря 1969 года. Такая же проблема возникла и на PS Vita.

Редактор GamesHub подтвердил проблему на PS3, но на PS Vita ему удалось запустить Chrono Cross. При этот на портативной приставке игру нельзя найти в магазине, а скачать её можно только через список загрузок.

Об аналогичных проблемах сообщается и в других играх. Срок использования также истёк у Final Fantasy 6, Rune Factory: Tides of Destiny и Final Fantasy Origins в 1970 году. Один из пользователей Reddit рассказал, что проблема затронула всю его библиотеку PS Vita.

Издание Kotaku считает, что проблема может быть связана с «эпохой Unix» или случайной датой, которую инжинеры назначили в качестве срока службы системы. Sony пока не прокомментировала ситуацию.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители