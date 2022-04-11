Konami рассказала о причинах провала eFootball 2022

Представители Komani перед скорым выходом патча 1.0 для eFootball 2022 дали комментарий изданию VGC. Они рассказали о причинах провала футбольного симулятора и реакции на критику.

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По мнению представителя компании, у провала eFootball 2022 было несколько причин. Среди них оказались замена движка Fox Engine на Unreal Engine 4, адаптация под консоли Xbox Series и PS5, а также переход на бесплатную модель распространения. Кроме этого, Konami хотела выпустить симулятор параллельно со стартом футбольного сезона в Европе.

В компании также отметили, что прислушиваются к критике игроков.

Мы очень серьёзно относимся к мнению наших игроков. С момента выпуска в сентябре прошлого года мы определили приоритеты улучшений на основе отзывов. Мы продолжим работать над улучшением игры и, как всегда, будем высоко ценить мнение игроков.