В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
52 минуты назад

Новая Tomb Raider вернётся к классике

Чемпионат.com

После формального анонса новой Tomb Raider мы решили напомнить, что ещё год назад разработчики из Crystal Dynamics уже рассказали куда больше о грядущей новинке, чем можно было бы подумать.

Новая Tomb Raider вернётся к классике
Фото: МатчТВМатчТВ

На 25-летие франшизы студия опубликовала большое обращение к поклонникам, где раскрыла концепцию новой игры про Лару Крофт — хотя официально игру представили только на днях, спустя целый год. Вот что тогда сказал творческий руководитель бренда Уилл Керслейк.

Мы готовимся к будущему Tomb Raider после событий трилогии истоков (2013-2018). Готовимся рассказать истории, которые основываются на играх Core Design и Crystal Dynamics. Мы хотим объединить эти сюжеты.

То есть новая Tomb Raider станет чем-то вроде связующего звена между классикой Core Design и современными релизами Crystal Dynamics. Керслейк называет грядущую новинку амбициозной разработкой и непростой задачей, поэтому нужно «проявить терпение».

Сейчас разработка новой Tomb Raider начинается на Unreal Engine 5 — впервые студия Crystal Dynamics решила поработать с чужой технологией. Предыдущие игры серии выпускали на собственном движке.

В сети также активно ходят слухи, что новинка станет ремейком первой части. В этом мы сомневаемся, поскольку единственный аргумент — это постер с логотипом. Однако их представили ещё год назад, как раз к юбилею бренда. Не стоит воспринимать это слишком серьёзно в отношении будущего серии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители