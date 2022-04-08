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1 час назад

Умелец превратил демо «Матрица: Пробуждение» в симулятор Супермена

Чемпионат.comиещё 1

5 апреля Epic Games выпустила финальную версию Unreal Engine 5. Вместе с ним пользователям предоставили доступ к City Sample — тому самому проекту, который даёт возможность увидеть процесс создания технодемки «Матрицы: Пробуждение» и поэкспериментировать с возможностями движка.

Умелец превратил демо «Матрица: Пробуждение» в симулятор Супермена
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Технический художник под ником volodXYZ уже на следующий день выпустил концепт игры про Супермена. Он изменил код так, что главный герой научился летать по городу на высокой скорости. Разработчик отметил, что в некоторые моменты объекты попросту не успевают прогружаться из-за того, что движок не оптимизирован для работы с такими скоростями.

Однако работа автора всё равно выглядит невероятно и заставляет в очередной раз помечтать об игре про Супермена. Ведь было бы очень здорово полетать по Метрополису и Смолвилю в шкуре Кларка Кента, сразиться с Брэйниаком и опробовать другие способности супергероя. В ближайшее время Супермена можно будет увидеть в «Отряде самоубийц: Убить Лигу справедливости» от авторов Batman Arkham. В игре он выступит в качестве злодея, разумом которого управляют инопланетные захватчики.

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