Авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 просят удалить русский язык из игры

На сайте change.org появилась петиция с призывом к студии GSC Game World заменить русскую локализацию S.T.A.L.K.E.R. 2 на польскую.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Создатели игры заявляли, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит украинскую, русскую и английскую локализации. Сейчас пользователи из Украины просят добавить поддержку польского языка в обмен на русский в качестве благодарности народу Польши за оказываемую помощь.