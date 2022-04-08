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27 минут назад

Авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 просят удалить русский язык из игры

Cq.ru

На сайте change.org появилась петиция с призывом к студии GSC Game World заменить русскую локализацию S.T.A.L.K.E.R. 2 на польскую.

Авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 просят удалить русский язык из игры
Фото: Cq.ruCq.ru

Создатели игры заявляли, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит украинскую, русскую и английскую локализации. Сейчас пользователи из Украины просят добавить поддержку польского языка в обмен на русский в качестве благодарности народу Польши за оказываемую помощь.

На момент написания новости петицию подписали более 3700 человек. Цель — 5000 подписей. Представители GSC Game World пока не прокомментировали ситуацию. Разработка игры возобновилась после переезда части команды в Чехию.

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