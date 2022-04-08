Сборную России заменили на другую на PUBG Nations Cup 2022

Киберспортивное подразделение Krafton анонсировало новый турнир серии PUBG Nations Cup. В списке участников соревнования не оказалось сборной России, которая победила на прошлом чемпионате в 2019 году.

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Место российской команды на PUBG Nations Cup 2022 заняла индонезийская. Остальные страны — участницы прошлого соревнования сохранили слоты. На турнире не сыграет ни одна сборная из СНГ. Организаторы чемпионата не комментировали это решение.

PUBG Nations Cup 2022 пройдет с 16 по 19 июня в Бангкоке, Таиланд. Участники соревнования проведут 15 матчей, по результатам которых поделят призовой фонд в размере $500 тыс. — сумма может быть увеличена за счет краудфандинга.