Konami признала провал eFootball

Представители Konami официально признали релиз футбольного симулятора eFootball провалом. Соответствующее заявление было сделано в патчноуте крупного обновления 1.0.
По словам Konami, команда сосредоточилась на скорости разработки, а не на качестве продукта. При этом Konami признает собственную вину и сообщает о готовности работать над ошибками до тех пор, пока игроки не останутся довольны результатом.
Релиз патча 1.0 намечен на 14 апреля. Изначально он должен был выйти еще осенью, но был отложен, чтобы «оправдать ожидания игроков». С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры.