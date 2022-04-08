Первые крупные подробности об Overwatch 2

Blizzard продолжает подогревать и без того повышенный интерес к Overwatch 2, закрытое бета-тестирование которой начнётся 26 апреля.

Фото: Игромания Игромания

В новом и довольно объёмном обращении разработчики обозначили ключевые изменения, отражающие философию новой части шутера. В частности, предоставили больше простора для тактики, добавив укрытия и новый цикл смены дня и ночи. Последний сулит не только изменением визуального ряда, но и видимостью на карте, которая может как улучшиться, так и ухудшиться.

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Всё это геймеры смогут наблюдать на четырёх картах, доступных в рамках первого этапа бета-теста: «Нью-Квин-стрит» в Торонто, «Колизее» в Риме, «Мидтауне» в Нью-Йорке и, наконец, «Королевской трассе» в Монте-Карло.

«Нью-Квин-стрит» и «Колизей» будут доступны в новом режиме под названием «Натиск», где команды начинают сражение на противоположных сторонах симметричного поля боя, а после встречаются в центре, чтобы провести робота к позициям противника.

По словам геймдиректора Аарона Келлера, из-за большого размера карт игрокам предстоит следить за обстановкой сразу в нескольких направлениях. Поскольку локации симметричны, одна её половина будет выполнена в более холодных тонах, а другая — в тёплых. Так игрокам будет проще ориентироваться. Схожий подход имел место и при создании остальных карт.

Внешнему виду локаций также уделено большое внимание, поскольку они создавались на основе реальных прототипов. А разнообразие сеттинга не даст заскучать. Колизей напоминает об эпохе Возрождения и древнеримских гладиаторах, «Королевская трасса» отсылает к роскошным гонкам, а Нью-Йорк встретит игроков традиционным засильем небоскрёбов.

Вместе с тем Blizzard отмечает, что в финальной версии Overwatch 2 многое может поменяться — работа продолжается, а бета-тест с сопутствующими ему откликами поможет команде сделать всё ещё лучше.