Халява: Epic Games раздают Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 7 по 14 апреля можно забрать сразу две игры — Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter .

Rogue Legacy — яркий платформер с элементами «рогалика». Разработчики создали для игры процедурно генерируемые уровни, поэтому проходить одно и то же по несколько раз не придётся. В проекте есть несколько классов для выбора и более 60 различных противников.