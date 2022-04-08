В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
2 часа назад

Несмотря на большие деньги, игровые метавселенные теряют аудиторию

Игромания.руиещё 1

По данным Coin Desk, игровые метавселенные, в которые было вложено много денег, не могут удержать игроков.

Несмотря на большие деньги, игровые метавселенные теряют аудиторию
Фото: ИгроманияИгромания

Так, среднее ежедневное число активных пользователей Axie Infinity упало на 30%, а The Sandbox — на 29%. При этом цифры всё равно могут вводить в заблуждение.

Coin Desk отмечает, что одна часть пользователей является обычными игроками, а другая — «сотрудниками гильдий, играющими ради получения дохода для инвесторов».

По словам одного из аналитиков Blockchain Gaming Analyst, в таких играх не хватает органического взаимодействия, которое бы мотивировало игроков платить ради продолжения. В качестве обратного примера он привёл Fortnite, GTA и Candy Crush.

Напомним, что в создании метавселенных сейчас заинтересованы многие компании: Epic Games, Activision Blizzard, Bandai Namco и другие.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители