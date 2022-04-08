Несмотря на большие деньги, игровые метавселенные теряют аудиторию

По данным Coin Desk, игровые метавселенные, в которые было вложено много денег, не могут удержать игроков.

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Так, среднее ежедневное число активных пользователей Axie Infinity упало на 30%, а The Sandbox — на 29%. При этом цифры всё равно могут вводить в заблуждение.

Coin Desk отмечает, что одна часть пользователей является обычными игроками, а другая — «сотрудниками гильдий, играющими ради получения дохода для инвесторов».

По словам одного из аналитиков Blockchain Gaming Analyst, в таких играх не хватает органического взаимодействия, которое бы мотивировало игроков платить ради продолжения. В качестве обратного примера он привёл Fortnite, GTA и Candy Crush.