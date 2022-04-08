S.T.A.L.K.E.R. 2, скорее всего, будет доступен в России

GSC Game World дала несколько комментариев о доступности S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в Game Pass для России и не только.

Фото: Игромания Игромания

Да, все подписчики сервиса смогут скачать и поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в день релиза. О конкретных региональных ограничениях не сообщается.

«Игра будет доступна в Game Pass с первого дня релиза. Если у вас в стране работает Game Pass – игра будет доступна».Напомним, что Xbox Game Pass продолжает работу в России, но сейчас подписку нельзя купить по причине приостановки деятельности Microsoft.

Разработчики рассказали, что в игре будут «более 30 видов огнестрельного оружия, каждый со своим набором модификаций» и знакомые по первой части локации — Дуга, Кордон и Припять.Также авторы отметили, что игроки не смогут изменить внешность главного героя — такая возможность для сюжетного режима исключена.