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1 час назад

S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего будет доступен в России

Игромания.руиещё 1

GSC Game World дала несколько комментариев о доступности S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в Game Pass для России и не только.

S.T.A.L.K.E.R. 2, скорее всего, будет доступен в России
Фото: ИгроманияИгромания

Да, все подписчики сервиса смогут скачать и поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в день релиза. О конкретных региональных ограничениях не сообщается.

«Игра будет доступна в Game Pass с первого дня релиза. Если у вас в стране работает Game Pass – игра будет доступна».Напомним, что Xbox Game Pass продолжает работу в России, но сейчас подписку нельзя купить по причине приостановки деятельности Microsoft.

Разработчики рассказали, что в игре будут «более 30 видов огнестрельного оружия, каждый со своим набором модификаций» и знакомые по первой части локации — Дуга, Кордон и Припять.Также авторы отметили, что игроки не смогут изменить внешность главного героя — такая возможность для сюжетного режима исключена.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован на 8 декабря 2022 года для PC и Xbox Series — перенос пока не планируется.Недавно разработчики сообщили, что не будут продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, и покинули своё официальное сообщество «ВКонтакте».

Игры,Microsoft,
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