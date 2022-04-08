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2 часа назад

Новая Need for Speed выйдет уже в этом году

Чемпионат.comиещё 4

В этом году Need for Speed станет эксклюзивом консолей текущего поколения — PS5 и Xbox Series. Вдобавок, конечно, гонка появится на ПК, но она не выйдет на PS4 и Xbox One, хотя до этого EA планировала релиз и на старых консолях. Об этом рассказал журналист Джефф Грабб.

Новая Need for Speed выйдет уже в этом году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сеттинг — что-то в духе Майами.

Созданием новой Need for Speed вновь занимается британская студия Criterion — создатели Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012), а также авторы серии Burnout. С 2013 года за серию отвечала шведская команда Ghost, которую после релиза NFS: Heat в 2019 году расформировали.

Изначально новая Need for Speed должна была выйти осенью 2021 года, однако проект заморозили, чтобы студия Criterion могла помочь DICE в выпуске Battlefield 2042. Теперь же новую NFS планируют к релизу в ноябре.

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