Новая Need for Speed выйдет уже в этом году

В этом году Need for Speed станет эксклюзивом консолей текущего поколения — PS5 и Xbox Series. Вдобавок, конечно, гонка появится на ПК, но она не выйдет на PS4 и Xbox One, хотя до этого EA планировала релиз и на старых консолях. Об этом рассказал журналист Джефф Грабб.

Созданием новой Need for Speed вновь занимается британская студия Criterion — создатели Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012), а также авторы серии Burnout. С 2013 года за серию отвечала шведская команда Ghost, которую после релиза NFS: Heat в 2019 году расформировали.