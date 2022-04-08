Новая Need for Speed выйдет уже в этом году

В этом году Need for Speed станет эксклюзивом консолей текущего поколения — PS5 и Xbox Series. Вдобавок, конечно, гонка появится на ПК, но она не выйдет на PS4 и Xbox One, хотя до этого EA планировала релиз и на старых консолях. Об этом рассказал журналист Джефф Грабб.