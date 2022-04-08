Халява: В Epic Games раздадут XCOM 2 и Insurmountable

Пользователи цифрового магазина Epic Games Store смогут бесплатно добавить в свою библиотеку пошаговую тактическую игру XCOM 2 и приключенческий roguelike под названием Insurmountable. Акция пройдет в период с 14 по 21 апреля. Информация об этом была опубликована на официальном сайте площадки.

Фото: Steam Steam

XCOM 2 — пошаговая тактика, рассказывающая о борьбе партизанского движения Земли с инопланетными захватчиками. Релиз игры состоялся 5 февраля 2016 года. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 88 баллов из 100 от прессы и 7,3 балла из 10 от пользователей.

Insurmountable — приключенческая игра в жанре roguelike с механикой перманентной смерти, в которой пользователю предстоит покорять горные вершины. Тайтл вышел в апреле 2021 года и получил 74 балла из 100 от журналистов на Metacritic.