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1 час назад

Разработчики "Ведьмака" обратилась к игрокам из России

Чемпионат.com
Примерно две недели назад CD Projekt обещала опубликовать подробный пост о своём будущем в России — сегодня он наконец-то появился. Мы кратко рассказываем о главном.
  • Продажи и отгрузки «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России полностью остановлены с 3 марта, однако блокировать активацию ключей не собираются.
  • Студия не может прямо сказать, будет ли доступен апгрейд «Ведьмака 3» в России. Скорее всего, на PS5 нет из-за того, что там клиент считается полностью отдельным.
  • Апгрейд Cyberpunk 2077 с PS4 на PS5 недоступен, поскольку на PS5 у игры отдельная версия.
  • Выпущенные и будущие DLC не будут доступны для покупки, однако бесплатные обновления без проблем установятся.
  • Сейчас в «Гвинт» на ПК могут играть только те, кто активировал игру до 3 марта, однако микротранзакции недоступны. В магазинах для iOS и Android игру скрыли для россиян, однако те, у кого она установлена, могут играть дальше.
  • Создать аккаунт на GOG можно свободно, а люди из других стран могут дарить игры россиянам.
  • Студия не может сказать ничего о локализации будущих игр, включая нового «Ведьмака».
  • CD Projekt продолжит вести социальные сети и оказывать техническую поддержку для россиян.
Разработчики "Ведьмака" обратились к игрокам из России
Фото: SteamSteam
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