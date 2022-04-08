В Gran Turismo 7 опять начали давать больше денег

Разработчики Gran Turismo 7 выпустили обновление 1.11, с которым пользователи стали получать больше кредитов за гонки. Патчноут был опубликован на официальном сайте игры.

Фото: PLayStation PLayStation

Изменение касается как аркадных, так и пользовательских заездов. Кроме того, разработчики скорректировали физику машин, а также исправили баги интерфейса, геймплея и автомобилей. В числе других изменений — увеличение максимального количества кредитов до 100 млн, а также дополнительные настройки гоночных сессий.