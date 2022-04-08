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3 часа назад

В Gran Turismo 7 вышел патч, который увеличивает награды за гонки

CyberSport.ru

Разработчики Gran Turismo 7 выпустили обновление 1.11, с которым пользователи стали получать больше кредитов за гонки. Патчноут был опубликован на официальном сайте игры.

В Gran Turismo 7 опять начали давать больше денег
Фото: PLayStationPLayStation

Изменение касается как аркадных, так и пользовательских заездов. Кроме того, разработчики скорректировали физику машин, а также исправили баги интерфейса, геймплея и автомобилей. В числе других изменений — увеличение максимального количества кредитов до 100 млн, а также дополнительные настройки гоночных сессий.

Ранее пользователи портала Metacritic начали массово занижать оценку Gran Turismo 7 из-за повышения цен на автомобили и сокращения наград за гонки — тайтл стал самым низкооцененным релизом Sony. Помимо этого, после релиза патча 1.07 в игре была обнаружена ошибка, из-за которой на сутки были отключены серверы. Позже разработчики объяснили, что изменение должно поспособствовать повышению ценности автомобилей для соответствия их реальным аналогам.

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