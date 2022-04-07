LEGO и Epic Games строят свой Roblox

Epic Games и LEGO объявили о начале долгосрочного сотрудничества для создания метавселенной. Она будет максимально безопасной для детей и семей. В этом компаниям поможет опыт работы над Fortnite.

Фактически компании планируют реализовать собственный Roblox — создать безопасную цифровую среду для творчества среди детей. Для этого разработчики подготовят удобные инструменты в «безопасном и позитивном мире возможностей».

Обе фирмы считают, что сейчас интернет не совсем подходит для детей, поэтому они заинтересованы в формировании следующей версии интернета максимально безопасной для детей. Три основных принципа партнёрства LEGO и Epic Games: