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2 часа назад

LEGO и Epic Games строят свой Roblox

Чемпионат.comиещё 1

Epic Games и LEGO объявили о начале долгосрочного сотрудничества для создания метавселенной. Она будет максимально безопасной для детей и семей. В этом компаниям поможет опыт работы над Fortnite.

LEGO и Epic Games строят свой Roblox
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фактически компании планируют реализовать собственный Roblox — создать безопасную цифровую среду для творчества среди детей. Для этого разработчики подготовят удобные инструменты в «безопасном и позитивном мире возможностей».

Обе фирмы считают, что сейчас интернет не совсем подходит для детей, поэтому они заинтересованы в формировании следующей версии интернета максимально безопасной для детей. Три основных принципа партнёрства LEGO и Epic Games:

Метавселенные эволюционируют и меняют то, как люди знакомятся, играют, работают, учатся и взаимодействуют в виртуальном 3D-пространстве.

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