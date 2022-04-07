В Genshin Impact стартовало событие «Краски фиалкового сада» с четырьмя мини-играми

В Genshin Impact стартовало событие «Краски фиалкового сада», которое продлится до 25 апреля. Для доступа к нему необходимо обладать 30-м или более высоким рангом.

Фото: Игромания Игромания

Также рекомендуется выполнить задания легенд Камисато Аято «Оберегающий Кипарис. Глава I: С дерева утун падает лист», сёгуна Райдэн «Бренный Мир. Глава II: Мимолётные сны» и Сангономии Кокоми «Спящий Дракон. Глава I: Мечты воинов подобны весенней траве». Или же можно пропустить их и сразу же начать событие при помощи «Быстрого старта».

В «Красках фиалкового сада» вам нужно помочь с организацией праздника, поэтому в процессе прохождения события вам по очереди откроются четыре игровых режима: «Лунная поэзия», «Театр Механикус: Этап искусности», «Дуэль на мечах» и «Подворье цветов».

В качестве награды полагаются эксклюзивные предметы декора, рецепты, Камни Истока, Корону прозрения и материалы повышения талантов в награду. Наградой за упорство и выполнение всех условий «Литературной дружбы» послужит «Галантный юноша» Син Цю (Гидро).